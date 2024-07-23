تطوير نموذج ذكاء اصطناعي لإعراب الجمل العربية

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- بواسطة أيمن الوشواش - بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ريال، أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عن إطلاق تحدي علام الذي يهدف إلى خدمة اللغة العربية من خلال تطوير وتحسين النماذج اللغوية الكبيرة LLM باستخدام نموذج علام في مجالات مختلفة منها: تطوير نموذج ذكاء اصطناعي قادر على إعراب الجمل العربية بشكل دقيق، مع تطوير نموذج يساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية بطريقة ممتعة وفعالة، وتطوير نموذج ذكاء اصطناعي لمحاكاة وعمل حوار مع شخصية عربية أو محاكاة أسلوب الكتابة لهذه الشخصية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ريال، أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عن إطلاق تحدي علام الذي يهدف إلى خدمة اللغة العربية من خلال تطوير وتحسين النماذج اللغوية الكبيرة LLM باستخدام نموذج علام في مجالات مختلفة منها: تطوير نموذج ذكاء اصطناعي قادر على إعراب الجمل العربية بشكل دقيق، مع تطوير نموذج يساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية بطريقة ممتعة وفعالة، وتطوير نموذج ذكاء اصطناعي لمحاكاة وعمل حوار مع شخصية عربية أو محاكاة أسلوب الكتابة لهذه الشخصية. وتعد هذه المبادرة جزءا من جهود «سدايا» المستمرة في بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويركز تحدي علام على إيجاد حلول ابتكارية من خلال تطوير وتحسين النماذج اللغوية الكبيرة LLM في مجال اللغة العربية باستخدام نموذج «علام»، وسيمكن التحدي المتسابقين من الاستفادة من فرص التدريب وورش العمل من قبل خبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والمختصين في مجال الأدب والشعر.

ومن المقرر أن ينطلق تحدي علام خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة في مطلع سبتمبر المقبل. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال نوفمبر المقبل.

ودعت «سدايا» الراغبين في الانضمام للتحدي إلى المبادرة في التسجيل من خلال الرابط https://allam.tuwaiq.edu.sa/ خلال الفترة من 21 يوليو إلى 20 أغسطس المقبل. مجالات نموذج علام: تطوير نموذج قادر على كتابة وفهم الشعر العربي.

تطوير نموذج ذكاء اصطناعي قادر على إعراب الجمل العربية بشكل دقيق.

تطوير نموذج يساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية بطريقة ممتعة وفعالة.

تطوير نموذج ذكاء اصطناعي لمحاكاة وعمل حوار مع شخصية عربية أو محاكاة أسلوب الكتابة لهذه الشخصية.

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