طلاب موهبة يرصدون الأجرام السماوية بمحمية الملك خالد الملكية

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- بواسطة أيمن الوشواش - استضافت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية طلبة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المتأهلين للمشاركة في الأولمبياد الدولي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، لخوض تجربة علمية متميزة في محمية الملك خالد الملكية.

وشارك في المعسكر 11 طالبا وطالبة، حيث استمر المعسكر لمدة 17 يوما، جرى خلاله تكريس الجهود لتزويد الطلبة بتجربة عملية متكاملة في مجال الفلك والعلوم الفيزيائية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية طلبة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المتأهلين للمشاركة في الأولمبياد الدولي لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، لخوض تجربة علمية متميزة في محمية الملك خالد الملكية.وشارك في المعسكر 11 طالبا وطالبة، حيث استمر المعسكر لمدة 17 يوما، جرى خلاله تكريس الجهود لتزويد الطلبة بتجربة عملية متكاملة في مجال الفلك والعلوم الفيزيائية. وخلال مدة المعسكر أجرى الطلبة رصدا دقيقا للأجرام السماوية، وتمكنوا من استخدام معادلات رياضية متقدمة لتحديد مواقع وحساب المسافات بين النجوم والأجرام السماوية، كما شملت الأنشطة العلمية دراسة حسابات حركة الأجرام السماوية واتجاهاتها، مما أسهم في تعزيز مهاراتهم في مجال الفلك.

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