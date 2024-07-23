«آفاق الدرعية» تستهدف تحويل النشء إلى سفراء لمجتمعاتهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مستهدفة جعل النشء سفراء لمجتمعاتهم، انطلقت أمس الأول النسخة الثانية من برنامج بناء القدرات الصيفي للشباب «آفاق الدرعية»، الذي تنظمه هيئة تطوير بوابة الدرعية بالشراكة مع عدد من الجهات، إذ تأتي النسخة الثانية برزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، منها 17 ورشة عمل في الفنون، والثقافة، والقيادة، والتقنية، والتراث، والإنتاج الإبداعي؛ بهدف تعزيز المعرفة والقيم وتنمية مهارات الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاما.

ويأتي البرنامج الذي يستمر حتى 15 أغسطس المقبل بالشراكة مع 6 جهات.

ويشتمل البرنامج الذي يقام من الأحد إلى الخميس (من 6:00م إلى 10:00م) على عددٍ كبيرٍ من الأنشطة التي تهدف لجعل النشء سفراء لمجتمعاتهم، متحلين بقيم الشباب السعودي ومتمسكين بالعادات الأصيلة للدرعية؛ لتنمية شعورهم بالفخر ورفع مستوى الوعي الثقافي والتاريخي لديهم، وتنمية الابتكار وتشجيع الإبداع وتطوير حلول مبتكرة للمشكلات الواقعية، وتعزيز مهارات القيادة لديهم؛ لتمكينهم من التواصل بشكل فعال وصناعة القرار والعمل الجماعي، واكتساب الخبرة وتعلم المهارات في مجالات شغلهم.

ويحتوي آفاق الدرعية في هذه النسخة على 6 مسارات إبداعية.

6 جهات تعزز الشراكة:

هيئة التراث

دارة الملك عبدالعزيز.

الجمعية السعودية للثقافة والفنون.

مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري.

أكاديمية طويق.

الاتحاد السعودي للسهام.

مسارات البرنامج تشمل: