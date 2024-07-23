شكرا لقرائتكم خبر طلاب 90 دولة يتنافسون في أولمبياد الكيمياء الدولي بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزير التعليم يوسف البنيان انطلقت أمس فعاليات النسخة الـ56 من أولمبياد الكيمياء الدولي 2024، بمشاركة 333 موهوبا وموهوبة من 90 دولة، وبإشراف 260 متخصصا عالميا في مجال الكيمياء.وتستمر فعاليات الأولمبياد، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» تحت شعار «نبني الروابط معا»، حتى الـ 30 من يوليو الحالي، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود، حيث سيتم إعلان النتائج النهائية في 28 يوليو.

وأوضحت الأمين العام لـ «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع، أن فعاليات هذا العام ستتجاوز المنافسة الأكاديمية لتشمل برنامجا متنوعا يتيح للمشاركين التفاعل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، والانغماس في التراث الثقافي الغني للمملكة.

وأكدت أن استضافة أولمبياد الكيمياء الدولي في الرياض يعكس التزام المملكة بتعزيز المعرفة العلمية ودعم الشباب الموهوبين، وتعزيز التعاون الدولي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وبينت أن هذا الأولمبياد يجمع فرقا من 90 دولة، تشكل في مجملها تنوعا في الأفكار وثقافات نابضة بالحياة، إضافة إلى أن هذا التجمع هو المفتاح لحل التحديات العالمية، بدءا من الطاقة المستدامة إلى الاختراقات الطبية، من خلال العمل الجماعي.

من جانبه أشاد رئيس اللجنة التوجيهية الدولية، جيه إل كيابيز، بالتنظيم المميز وكرم الضيافة السعودية، قائلا «النسخة الـ 56 من أولمبياد الكيمياء الدولي ستسجل الرقم القياسي لتكون أكبر أولمبياد علمي تنافسي».

أولمبياد الكيمياء الدولي: