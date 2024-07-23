شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقديم.. بدء القبول في برنامج التجسير للبكالوريوس بكلية ينبع الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، فتح التقديم لبرنامج (التجسير) للبكالوريوس للعام الدراسي 1446هـ لخريجي كلية ينبع الصناعية، ابتداءً من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوع.

يأتي ذلك في تخصصات: الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، بجميع اقسامها.

وذلك من خلال هذا الرابط.