شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الداخلية: مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات من أولويات رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد نائب وزير الداخلية د. ناصر بن عبدالعزيز الداود، أن مكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات من أولويات رؤية المملكة 2030، وإيمانًا منها بما تشكله المخدرات من مخاطر وتهديد لأمن المجتمع واستقراره، سخرت الإمكانات لتعزيز حصانة المجتمع تجاهها على جميع المستويات الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركة الداود في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات 2024، المنعقد في مدينة بغداد بجمهورية العراق.
ورأس الداود وفد المملكة المشارك في المؤتمر نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
يأتي المؤتمر لتكثيف التعاون بين الدول المشاركة للحد من انتشار المخدرات، ومناقشة آليات التعاون للقضاء على تهريبها في المنطقة.
وأكد أهمية تعزيز إجراءات التعاون على المستويين المحلي والدولي للتصدي لنشاطات الجريمة المنظمة - بشكل عام - وجريمة إنتاج وتهريب المخدرات عبر الحدود - على وجه الخصوص، واتخاذ التدابير والحلول الأمنية العاجلة في ذلك.
جاء ذلك خلال مشاركة الداود في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات 2024، المنعقد في مدينة بغداد بجمهورية العراق.
ورأس الداود وفد المملكة المشارك في المؤتمر نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
يأتي المؤتمر لتكثيف التعاون بين الدول المشاركة للحد من انتشار المخدرات، ومناقشة آليات التعاون للقضاء على تهريبها في المنطقة.
حملة أمنية شاملةوأضاف نائب وزير الداخلية، أن المملكة العربية السعودية، بتوجيهات القيادة - أيدها الله -، نفذت حملة أمنية شاملة من خلال خطط أمنية تضافرت فيها جهود جميع الجهات ذات العلاقة، وتكللت بنجاحات قائمة ومستمرة في مواجهة هذه الآفة والجرائم المرتبطة بها.
وأكد أهمية تعزيز إجراءات التعاون على المستويين المحلي والدولي للتصدي لنشاطات الجريمة المنظمة - بشكل عام - وجريمة إنتاج وتهريب المخدرات عبر الحدود - على وجه الخصوص، واتخاذ التدابير والحلول الأمنية العاجلة في ذلك.