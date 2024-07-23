شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. وزير السياحة يبحث الدعم المقدم للمستثمرين في قطاع السياحة والان نبدء بالتفاصيل

تطورات النهضة السياحية

الدمام - شريف احمد - التقى وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب بجدة يوم الاثنين، المستثمرين بقطاع السياحة، بحضور صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائب وزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد يوسف ناغي، وعدد من المهتمين من أصحاب الأعمال.وناقش اللقاء الفرص الاستثمارية السياحية في مدينة جدة والطائف، والدعم المقدم من وزارة السياحة للمستثمرين، والتعريف ببرنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي، وعرض المشاريع الحالية.وتناول اللقاء مناقشة أهم النقاط الجوهرية للقطاع السياحي، وعرض أبرز التطورات والنهضة التنموية التي حققها القطاع السياحي في ظل المشروعات المنفذة والجارية تنفيذها، التي بذلت الدولة من أجلها الكثير لترسيخ مكانتها على الخارطة السياحية العالمية.