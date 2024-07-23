شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الباحة.. رابط الاستعلام عن نتائج القبول في الفرز الأول لعام 1446 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة نتائج المرشحين للقبول في الفرز الأول للعام الجامعي 1446هـ بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

جاء ذلك بعد استقبال أكثر من 59 ألف طلب من خلال بوابة القبول الإلكترونية.

ودعت الجامعة المتقدمين للاستعلام عن نتيجة القبول، من الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية من خلال هذا الرابط.