شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. رياح مثيرة للأتربة وشبه انعدام في مدى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير ونجران، يمتد تأثيرها لتشمل الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض، تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.

في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.