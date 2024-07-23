شكرا لمتابعة خبر عن مستشارة أسرية تكشف إمكانية استمرار الزواج بعد وقوع الخيانة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت المستشارة الأسرية، رهام القصاص، إمكانية استمرار الزواج بعد وقوع الخيانة.

وقالت “القصاص” خلال ظهورها في برنامج بودكاست فنجان: «قد تكون الخيانة فرصة لترميم العلاقة بين الزوجين، وإذا نجحوا بتجاوزها ستصبح علاقتهم أقوى من قبل!»

وأشارت إلى احتمال أن تكون الخيانة في فترة من الفترات، بسبب عدم التواصل بين الزوجين أنه بشكل كافي، وفيه عدم رضا، وما بيتواصلوا ولا بيحلوا المشاكل، حتي تتجمع وبعد فترة يصير في جدار”.