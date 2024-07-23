1045 ترخيصا مصدرا للنقل

سجلت تراخيص منطقة مكة المكرمة المصدرة ضعف 10 مناطق مجتمعة، ممثلة في: نجران وعسير وحائل وجازان وتبوك والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف والباحة والشرقية، إذ بلغ إجمالي التراخيص المصدرة لمكة المكرمة 334 ترخيصا مقابل 276 ترخيصا مصدرا للمناطق العشر، في وقت سيطرت فيه أنشطة نقل البضائع على الطرق البرية على التراخيص المصدرة بـ49% كأكثر أنشطة النقل تراخيص مصدرة.

الربع الثاني

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل للربع الثاني من العام الحالي إصدار 1045 ترخيصا مصدرا، وتصدرت منطقة مكة المكرمة تراخيص النقل كأكثر مناطق المملكة بإجمالي 32%، وحلت الرياض ثانيا بإجمالي 285 ترخيصا بـ27%، والقصيم ثالثا بإجمالي 150 ترخيصا بـ14%، والشرقية رابعا بـ 144 ترخيصا مصدر بـ13.77%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 43 ترخيصا مصدر بـ4%.

الأقل تراخيص

سجلت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة تراخيص مصدرة خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي التراخيص المصدرة بها 3 تراخيص بـ0.28%، وتساوت الجوف وحائل ثانيا بإجمالي 7 تراخيص مصدرة لكل منهما بـ0.66%، وجاءت جازان ثالثا بإجمالي 10 تراخيص مصدرة بـ1%، ونجران رابعا بإجمالي 11 ترخيصا مصدرا بـ1.05%، وتساوت الحدود الشمالية وتبوك خامسا بإجمالي 13 ترخيصا مصدرا بـ1.24%.

تراخيص الأنشطة

تصدرت أنشطة نقل البضائع على الطرق البرية تراخيص النقل المصدرة كأكثر الأنشطة تراخيص مصدرة، حيث بلغ إجمالي التراخيص المصدرة 508 تراخيص مصدرة بـ49%، وحلت أنشطة الدراجات الآلية لنقل البضائع ثانيا بإجمالي 244 ترخيصا مصدرا بـ23%، وأنشطة النقل الخفيف للبضائع على الطرق البرية ثالثا بإجمالي 78 ترخيصا مصدرا بـ7%، وأنشطة وسيط الشحن رابعا بإجمالي 50 ترخيصا مصدرا بـ5%، وأنشطة النقل المتخصص خامسا بإجمالي 32 ترخيصا مصدرا بـ3%، وحصدت 5 أنشطة أقل الأنشطة تراخيص مصدرة، ممثلة في: ترخيص وسيط تأجير السيارات، وترخيص تأجير السيارات فئة هـ، وتأجير شاحنات، والنقل الدولي، والأجرة العائلية بترخيص وحيد لكل منها بـ0.09%، وحلت أنشطة تأجير الحافلات ثانيا بترخيصين اثنين بـ0.19%، وتساوى نشاط نقل الطرود محلي والأجرة العامة ثالثا بإجمالي 3 تراخيص بـ0.28%، والأجرة الخاصة رابعا بإجمالي 4 تراخيص بـ0.38%، وتساوت أنشطة توجيه مركبات الأجرة وتوجيه مركبات نقل البضائع خامسا بإجمالي 5 تراخيص بـ0.47%.

أكثر المناطق تراخيص مصدرة

مكة المكرمة: 32%

الرياض: 27%

القصيم: 14%

الشرقية: 13.77%

المدينة المنورة: 4%

أقل المناطق

الباحة: 0.28%

الجوف وحائل: 0.66%

جازان: 1%

نجران: 1.05%

الحدود الشمالية وتبوك: 1.24%

أكثر الأنشطة تراخيص مصدرة:

نقل البضائع على الطرق البرية: 49%

الدراجات الآلية لنقل البضائع: 23%

النقل الخفيف للبضائع على الطرق البرية: 7%

وسيط الشحن: 5%

النقل المتخصص: 3%