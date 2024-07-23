شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان المقدوني: المملكة تعكس صورة السلام والتسامح للعالم أجمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية آفريم غاشي، أن العلاقة بين البلدين الصديقين مميزة ومستمرة لأكثر من ثلاثين عامًا، وأنه من دواعي السرور أن دولة مهمة مثل المملكة توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإسلامي في جمهورية مقدونيا الشمالية.

جاء خلال اللقاء الذي جمع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عواد بن سبتي العنزي، مع رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية السيد آفريم غاشي، وذلك في مقر البرلمان بالعاصمة المقدونية "سكوبيه"، وذلك خلال زيارته الحالية لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية مع الاتحاد الإسلامي بمقدونيا الشمالية، بحضور رئيس الاتحاد مفتي الجمهورية الشيخ الحافظ شاكر فتاحو.





أخبار متعلقة