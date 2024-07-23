ارتفاع درجات الحرارة بالشرقية وسحب رعدية في عسير وجازان

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، نجران، يمتد تأثيرها لتشمل الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض، تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.