شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة يشارك في الأنشطة البحرية في جدة .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك وزير السياحة ، أحمد الخطيب في الأنشطة البحرية المقامة في جدة ضمن فعاليات برنامج صيف السعودية.

وظهر وزير السياحة وهو يمارس رياضة التجديف، ورياضة الدرجات المائية.

وكان وزير السياحة السعودي قد أطلق في وقت سابق هذا العام تحت شعار “تراها” ويستمر حتى نهاية سبتمبر هذا العام، إذ يقدم مدينة جدة ضمن سبع وجهات سياحية مميزة تضم في مجملها أكثر من 550 تجربة سياحية متنوعة وما يزيد عن 150 عرضًا خاصًا للزوار للاستمتاع بجمال الوجهات السعودية، إذ ينشط البرنامج الحركة السياحية في المحافظة، ويزيد الفرص التسويقية، كما يفعل النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص عمل إضافية، ليكون وجهة سياحية للزوار والمرتادين لقضاء أوقات ممتعة.

إلى ذلك، توفر منطقة “سيتي ووك” لزوار موسم جدة 2024 العديد من الخدمات المميزة التي تُلبي احتياجات أفراد الأسرة كافة، وتشمل الخدمات توفير عربات تنقل كهربائية موجودة في عدد من نقاط التوزيع داخل سيتي ووك، بهدف تسهيل تنقل الزوار -خاصةً كبار السن- بين مواقع وأقسام المنطقة والاستمتاع بمشاهدة الفعاليات والعروض المنفذة.