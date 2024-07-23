المرور :4 تعليمات قبل قيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة

نشر المرور السعودي على حسابه في منصة"إكس" عددا من التعليمات قبل قيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة. وقد تضمنت التعليمات ما يلي: 1-فحص مياه تبريد المحرك 2-التحقق من ضغط الإطارات 3-الحرص على إيقاف المركبة بعيدا عن الشمس 4- فتح النوافذ والأبواب لتهوية المركبة وقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة عدد من الفيديوهات التي تُظهر حوادث احتراق المركبات خاصة في فترة الظهيرة.



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