شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل": صندوق النفقة يصرف 38 مليون ريال للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

خدمات الصندوق

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة أكثر من 38 مليون ريال لأكثر من سبعة آلاف من المستفيدين، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.وتغطي خدمات صندوق النفقة أكثر من 114 مدينة ومحافظة بجميع مناطق المملكة؛ حيث يهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.ويمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية من هنا، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.