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"العدل": صندوق النفقة يصرف 38 مليون ريال للمستفيدين

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة أكثر من 38 مليون ريال لأكثر من سبعة آلاف من المستفيدين، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وتغطي خدمات صندوق النفقة أكثر من 114 مدينة ومحافظة بجميع مناطق المملكة؛ حيث يهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

خدمات الصندوق

ويمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية من هنا، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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