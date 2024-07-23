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شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل": صندوق النفقة يصرف 38 مليون ريال للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة أكثر من 38 مليون ريال لأكثر من سبعة آلاف من المستفيدين، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وتغطي خدمات صندوق النفقة أكثر من 114 مدينة ومحافظة بجميع مناطق المملكة؛ حيث يهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
وتغطي خدمات صندوق النفقة أكثر من 114 مدينة ومحافظة بجميع مناطق المملكة؛ حيث يهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.