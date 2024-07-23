شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ونجران.. ضبط شخصين بتهمة ترويج المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخدرات

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الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.