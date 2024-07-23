شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور": يمكن إبراز رخصة القيادة الرقمية للجهات الأمنية المسؤولة والان نبدء بالتفاصيل

تسهل عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة ورخصة السير في حال عدم حمل الأصل.

تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code).

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المرور السعودي

الدمام - شريف احمد - أكد المرور السعودي أنه يمكن استعراض رخصة القيادة ورخصة السير بنسختها الرقمية من تطبيق أبشر أفراد، وإبرازها للجهات الأمنية المسؤولة.واستعرض من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، مميزات رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية وهي كالآتي:سبق وضبط المرور بمنطقة الرياض قائد مركبة لمخالفته أنظمة السير في محتوى مرئي متداول، بنقل شخص في غير المكان المخصص للركاب.وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الهيئة المرورية.