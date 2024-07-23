33 مليار ريال منافع التأمينات خلال الربع الثاني 2024

بلغت مصروفات المنافع التأمينية أكثر من 33 مليار ريال للربع الثاني لعام 2024م الحالي, وذلك وفقاً للتقرير الربعي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن مصروفات المنافع التأمينية التي تشمل القطاعين العام والخاص بلغت أكثر من 33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2024م، كما تجاوزت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" 344 مليون ريال, وبلغت مصروفات فرع الأخطار المهنية أكثر من 179 مليون ريال.

ويعكس التقرير حجم العمل المنجز والأرقام التي حققتها الخدمات الإلكترونية للمؤسسة خلال الربع الثاني للعام الحالي، حيث بلغت المعاملات المنجزة أكثر من 9.5 ملايين معاملة تم إنجازها بشكل إلكتروني كامل عبر جميع المنافذ والقنوات الرقمية للمؤسسة.