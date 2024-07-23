125 سيارة تالفة ومتهالكة بالعاصمة المقدسة

وأوضحت الأمانة أن عدد السيارات والهياكل التي تم رفعها خلال الشهر الماضي 103 من السيارات والهياكل التالفة، وذلك بعد كتابة عبارة (تالف) عليها، وانقضاء المهلة المحددة، فيما تم حصر عدد آخر من الهياكل التي توجد في بعض المواقع وتسببت في عرقلة حركة المرور، حيث نفّذت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع وكالة البلديات مبادرة تطوعية بمشاركة 30 متطوعاً لرصد المركبات والهياكل التالفة والمهملة، وقد أسفرت المبادرة عن رصد 125 سيارة تالفة ومتهالكة في عدد من المواقع، تمهيداً لنقلها وإزالتها وفق الطرق النظامية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
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