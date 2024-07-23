125 سيارة تالفة ومتهالكة بالعاصمة المقدسة

كثفت أمانة العاصمة المقدسة من خلال بلدياتها الفرعية وبالتعاون مع شركة البلد الأمين، نشاطها في إزالة الهياكل والمركبات التالفة في بعض الأحياء ومجمعات الورش بمكة المكرمة، وذلك ضمن سعيها لتحسين المشهد البصري، وتعزيز القضاء على الظواهر المشوهة بالأحياء والمخططات السكنية.

وأوضحت الأمانة أن عدد السيارات والهياكل التي تم رفعها خلال الشهر الماضي 103 من السيارات والهياكل التالفة، وذلك بعد كتابة عبارة (تالف) عليها، وانقضاء المهلة المحددة، فيما تم حصر عدد آخر من الهياكل التي توجد في بعض المواقع وتسببت في عرقلة حركة المرور، حيث نفّذت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع وكالة البلديات مبادرة تطوعية بمشاركة 30 متطوعاً لرصد المركبات والهياكل التالفة والمهملة، وقد أسفرت المبادرة عن رصد 125 سيارة تالفة ومتهالكة في عدد من المواقع، تمهيداً لنقلها وإزالتها وفق الطرق النظامية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.