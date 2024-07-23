وفد مغربي يطلع على جهود سدايا



زار وفد من مجموعة العمل حول الذكاء الاصطناعي بمجلس النواب في المملكة المغربية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وذلك للاطلاع على خبراتها في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.

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