4 تقاطعات حيوية بـ 3 مناطق

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إنجاز العديد من التقاطعات الحيوية خلال النصف الأول من عام 2024، التي تسهم في تسهيل الحركة المرورية ورفع مستوى الانسيابية، بما يضمن تعزيز الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.

وأوضحت الهيئة أن من أهم التقاطعات التي تم افتتاحها تقاطع طريق الملك عبدالله - المطار - الفرعاء، الذي يربط بين مطار أبها الدولي ومنطقة الفرعاء، ومن التقاطعات التي تم افتتاحها خلال النصف الأول من العام الجاري تقاطع المدينة العسكرية - المطار - أبها. كما تم خلال النصف الأول افتتاح تقاطع الفروسية بمنطقة القصيم، الذي يساعد على توزيع حركة المرور بشكل أفضل. وجرى افتتاح تقاطع الدائري الثالث «عمر بن الخطاب» بالمدينة المنورة، الذي يسهل حركة التنقل من المسجد النبوي الشريف وإليه.