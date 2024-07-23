وأوضحت الهيئة أن من أهم التقاطعات التي تم افتتاحها تقاطع طريق الملك عبدالله - المطار - الفرعاء، الذي يربط بين مطار أبها الدولي ومنطقة الفرعاء، ومن التقاطعات التي تم افتتاحها خلال النصف الأول من العام الجاري تقاطع المدينة العسكرية - المطار - أبها. كما تم خلال النصف الأول افتتاح تقاطع الفروسية بمنطقة القصيم، الذي يساعد على توزيع حركة المرور بشكل أفضل. وجرى افتتاح تقاطع الدائري الثالث «عمر بن الخطاب» بالمدينة المنورة، الذي يسهل حركة التنقل من المسجد النبوي الشريف وإليه.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 تقاطعات حيوية بـ 3 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.