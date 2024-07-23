3 آلاف ريال غرامة التخييم في الغابات دون ترخيص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الثلاثاء - 23 يوليو 2024 Tue - 23 Jul 2024



مكة - أبها، تبوك صحيفة مكة

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