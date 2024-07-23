تمكين المتطوعين وتفعيل دورهم في القطاع البلدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتمكين المتطوعين وتفعيل دورهم في القطاع البلدي، وقعت أمانة الرياض عددا من الاتفاقيات مع عدد من الفرق التطوعية، منها: فريق النور، وفريق عين وطن، وسنابل الخير والعطاء، وفريق يقين، وعريق هُمام التطوعي، وفريق أبناء الوطن، إلى جانب فعاليات المجتمع، للإسهام في تمكين المتطوعين في القطاع البلدي، خلال تفعيل دورهم في المدينة ليكونوا ساعداً من سواعد العطاء.

جاء ذلك، خلال حفل تكريم عدد من منسوبي الأمانة المميزين في تقديم الخدمات المجتمعية، والمشاركة في المبادرات المختلفة التي أطلقتها الأمانة تزامنا مع موسم الحج وعيد الأضحى، إذ شملت مراكز خدمة ضيوف الرحمن، ومبادرة ثلث الأضحية، والفعاليات والمبادرات المجتمعية، وكثير من الأنشطة التي تستهدف المجتمع.

وأوضحت الأمانة، أن عدد الاتفاقيات الموقعة يصل إلى 7 اتفاقيات ضمن مجموعة من الاتفاقيات الموقعة مسبقا مع عدد من الفرق التطوعية، تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي المنظم على مستوى مدينة الرياض، وتمكين الفرق التطوعية من المساندة في أعمال الأمانة، وتفعيل مرافقها وأصولها، إضافة إلى تفعيل مسارات التطوع، وتحقيق المستهدفات الوطنية.

أبرز الأهداف

- نشر ثقافة العمل التطوعي المنظم في الرياض،

- تمكين الفرق التطوعية من مساندة أعمال الأمانة.

- بناء المهارات والكفاءات الوطنية.

- تفعيل مرافقها وأصولها.

- تفعيل مسارات التطوع.

- تحقيق المستهدفات الوطنية.