مصادرة 3.9 أطنان من الخضراوات والفواكه بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة محافظة جدة عبر حملة ميدانية لرصد وتعقب «البيع العشوائي» 3,9 أطنان من الخضراوات والفواكه بنطاق بلدية العزيزية الفرعية.
وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة البلوي، أن الفرق الميدانية تباشر أعمال متابعة المخالفات ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء والحدائق، وذلك في إطار جهود البلدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.
وأشارت إلى استمرار أعمال متابعة كافة المخالفات بالنطاق ضمن جهود رفع مستوى الامتثال، وجودة الخدمات، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.
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