شكرا لقرائتكم خبر رصد حالات ولادة المها في محمية الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - رصدت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، تسجيل حالات ولادة لـ (المها الوضيحي) في المحمية، الذي يأتي في إطار جهودها لإثراء التنوع الأحيائي فيها، وإعادة التوازن البيئي، وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية، وإكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في المحميات الطبيعية، وتأهيل النظم البيئية في المملكة، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، ومخرجات مبادرة «السعودية الخضراء»، المُستمدة من رؤية المملكة 2030. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، تسجيل حالات ولادة لـ (المها الوضيحي) في المحمية، الذي يأتي في إطار جهودها لإثراء التنوع الأحيائي فيها، وإعادة التوازن البيئي، وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية، وإكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في المحميات الطبيعية، وتأهيل النظم البيئية في المملكة، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، ومخرجات مبادرة «السعودية الخضراء»، المُستمدة من رؤية المملكة 2030. وتم رصد ظهور حالات الولادات الجديدة لصغار «المها الوضيحي» المعروفة بـ «غضيض»، داخل نطاق المحمية، عبر استخدام أجهزة التتبع المدعومة بالأقمار الصناعية، وهو ما يؤكد نجاح برامج إعادة توطين الكائنات الفطرية فيها، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وتكيفها مع بيئتها الجديدة، وانعكاس ذلك على ازدهار الغطاء النباتي، فضلا عن ارتفاع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمعات المحلية، وهو ما عزز من بناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، تماشيا مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة. معايير الكائنات التي سيتم إطلاقها أن تكون مهددة فعليا بالانقراض

أن يكون موئلها الطبيعي جاهزا لاستقبالها

أن تكون مستكملة لشروط الصحة البيئية

كانت هذه تفاصيل خبر رصد حالات ولادة المها في محمية الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.