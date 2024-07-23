شكرا لقرائتكم خبر تنظيف أحياء مكة من الهياكل والمركبات التالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة العاصمة المقدسة من خلال بلدياتها الفرعية وبالتعاون مع شركة البلد الأمين نشاطها في إزالة الهياكل والمركبات التالفة في بعض الأحياء ومجمعات الورش بمكة المكرمة، وذلك ضمن سعيها لتحسين المشهد البصري، وتعزيز القضاء على الظواهر المشوهة بالأحياء والمخططات السكنية.

وأوضحت الأمانة أن عدد السيارات والهياكل التي تم رفعها خلال الشهر الماضي 103 من السيارات والهياكل التالفة، وذلك بعد كتابة عبارة (تالف) عليها، وانقضاء المهلة المحددة، فيما تم حصر عدد آخر من الهياكل.

نتائج الحملات:

- رفع 103 من السيارات والهياكل التالفة.

- حصر عدد من الهياكل التي تعرقل حركة المرور.

- مشاركة 30 متطوعا لرصد المركبات.

- رصد 125 سيارة تالفة ومتهالكة.