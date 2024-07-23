شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تأشيرات نظامية تسمح بأداء العمرة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

تأشيرة الزيارة الشخصية أو العائلية.

التأشيرة السياحية الإلكترونية.

تأشيرة العبور "ترانزيت".

تأشيرة العمل.

تأشيرة العمرة.

تأشيرة أداء العمرة

إصدار تصريح عمرة عبر تطبيق "نسك".

الحضور في التاريخ والوقت المحددين.

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الحج والعمرة، إن الحصول على أي تأشيرة نظامية والوصول بها إلى أراضي المملكة، يخوّل لصاحبها أداء العمرة بسهولة.وأوضحت الوزارة، في تغريدة على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أنه يكفى الوصول بتأشيرة نظامية لتتمكن من أداء العمرة ويشمل ذلك:أفادت الوزارة بأن كل التأشيرات توصلك إلى الحرمين الشريفين، فقط احرص على: