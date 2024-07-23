شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم مساعدات طبية وغذائية في اليمن والسودان والان نبدء بالتفاصيل

مشروع الإمداد المائي

دعم الأمن الغذائي

الدمام - شريف احمد - دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأذن والأنف والحنجرة والأورام في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 20 وحتى 27 يوليو 2024م، بمشاركة 22 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 60 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.كما اختتم المركز أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة المسالك البولية في مدينة بور تسودان بجمهورية السودان، المقام خلال الفترة من 13 وحتى 20 يوليو 2024م، بمشاركة 11 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 119 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام.من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.وجرى خلال الفترة من 19 وحتى 25 يونيو 2024م في محافظة حجة ضخ 1.033.550 لترا من المياه الصالحة للشرب، وضخ 10.849.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 38 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.ووزّع المركز أمس 1.200 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية المتمة بولاية نهر النيل في السودان، استفاد منها 6.900 فرد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.