شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم زيارة لذوي الشهداء والمصابين من منسوبي "الدفاع" لـ"سيتي ووك" والان نبدء بالتفاصيل

موسم جدة 2024

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني للفعاليات لمحافظة جدة، نظم المركز الوطني للفعاليات زيارة لذوي شهداء الواجب والمصابين من منسوبي وزارة الدفاع، إلى منطقة (سيتي ووك) إحدى مناطق موسم جدة 2024 تحت شعار (من جديد).وتُجسد المبادرة القيم النبيلة التي تتمتع بها المملكة، وحرصها على تكريم جميع أبنائها، خاصةً من قدموا التضحيات من أجل الوطن، ومثالًا على التعاون المُثمر بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.يأتي تفعيل المبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية بهدف دعم الفئة الغالية على قلوب الجميع، وتوفير سبل الترفيه والتسلية لهم؛ وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بفعاليات موسم جدة 2024 في أجواء مريحة وترفيهية، وتعزيز قيم التقدير والامتنان لذوي شهداء الواجب والمصابين لتوفير فرصة مميزة لهم للاستمتاع بفعاليات موسم جدة 2024.