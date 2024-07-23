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شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم زيارة لذوي الشهداء والمصابين من منسوبي "الدفاع" لـ"سيتي ووك" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني للفعاليات لمحافظة جدة، نظم المركز الوطني للفعاليات زيارة لذوي شهداء الواجب والمصابين من منسوبي وزارة الدفاع، إلى منطقة (سيتي ووك) إحدى مناطق موسم جدة 2024 تحت شعار (من جديد).
وتُجسد المبادرة القيم النبيلة التي تتمتع بها المملكة، وحرصها على تكريم جميع أبنائها، خاصةً من قدموا التضحيات من أجل الوطن، ومثالًا على التعاون المُثمر بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
وتُجسد المبادرة القيم النبيلة التي تتمتع بها المملكة، وحرصها على تكريم جميع أبنائها، خاصةً من قدموا التضحيات من أجل الوطن، ومثالًا على التعاون المُثمر بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.