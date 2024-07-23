شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ التاسعة صباحاً.. أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مُثارة غداً على أجزاء من منطقة الرياض.

وتشمل محافظات الدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً. أتربة على الرياض وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية بمقدار ( 3 - 5 ) كيلومترات.

كما تشمل تنبيهات "الأرصاد" محافظة وادي الدواسر، تبدأ من الساعة الثالثة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية بمقدار ( 1 - 3 ) كيلومترات.