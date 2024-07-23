شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. منجزات كبيرة للإسكان التنموي في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفر الإسكان التنموي أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك دعمًا وتمكينًا للأسر المستحقة والأشد حاجة في المملكة.

وجاء في حساب التواصل الحكومي على تطبيق إكس، أن الإسكان التنموي حقق العديد من المنجزات خلال النصف الأول من 2024، تمثلت فيما يلي:

- أكثر من 6000 وحدة سكنية جرى تمليكها للمستفيدين.

- أكثر من 25 ألف تدخل تنموي لسد احتياجات الأسر المستفيدة.

- أكثر من 19 ألف حالة دعم تأمين أجرة المسكن.

- 335 جولة رقابية رفعت من كفاءة التشغيل وجودة المنتجات.

- 135 برنامجًا تنمويًا للأسر عبر القطاعين الخاص وغير الربحي.

- 99 ألف عملية رقمية لتحسين تجربة الجمعيات الشريكة.

- أكثر من 117 ألف متطوع أسهموا في خدمة قطاعي البلدية والإسكان.

35 منظمة غير ربحية جرى تأسيسها وتمكينها لتنمية القطاع.