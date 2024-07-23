28 معبر مشاة بحاضرة الدمام

وأبانت أمانة الشرقية أن تنفيذ معابر المشاة تم في الشوارع والمواقع التي تشهد حركة عالية، مؤكدة سعيها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، ومواصلة تنفيذ برنامج تحسين سلامة الطرق من خلال تحديد أهم المواقع التي تشهد حركة عالية، ودراستها بشكل مفصل، لإيجاد الحلول الهندسية المناسبة من أجل تعزيز السلامة المرورية والحد من نسبة الحوادث، حفاظا على الأرواح والممتلكات لمستخدمي الطرق.
واستعرض الاجتماع الأسبوعي لأمانة المنطقة الشرقية، برئاسة المهندس فهد الجبير، طلبات شهادة امتثال المباني، البالغ عددها 11.857 طلبا، وأعمال زراعة الجزر الوسطية، واطلع على منجزات إدارة الطوارئ والبلاغات «940»، التي أُبلغت بـ38.220 بلاغًا تمت معالجتها، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري.
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