ولادة 4 أشبال للفهد الصياد ضمن برنامج التوطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إحراز تقدم في برنامج إعادة توطين الفهد، بولادة 4 أشبال من الفهد الصياد.

جاء ذلك، خلال جلسة عقدها المركز للتعريف بالفهد الصياد والجهود المبذولة لإعادة توطينه، في إطار الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الفهد ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الفهد الصياد الذي أطلقه المركز.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان، أن اكتمال الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الفهد، والتي أعدت بمنهجية متكاملة وفقا لأعلى المعايير الدولية، وما نشهده اليوم من ولادة 4 أشبال من الفهد، يمثل إنجازا مهما لجهود المركز، ويبرز فعالية البرنامج الوطني في ضمان مستقبل مستدام للفهود في موائلها الطبيعية بالمملكة. كما يجسد نجاح مساعي المركز لإعادة تأهيل النظام البيئي وتعزيز توازنه.

وأضاف، بأن تسجيل هذه الولادات يعكس أهمية خاصة، كون الفهد الصياد هو إحدى الفصائل المنقرضة في الجزيرة العربية منذ أكثر من 40 عاما.

- تأسيس مجموعة متكاثرة ذاتيا ومستدامة

استراتيجية الحفاظ على الفهد

- تأسيس مرافق الإكثار والتوحيش.

- تحديد المناطق المحمية المناسبة.

- التحضير لعملية إعادة التوطين.

- الشراكة المجتمعية في برنامج الحماية.