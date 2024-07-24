افتتاح تقاطعات حيوية لتسهيل التنقل بالمناطق

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إنجاز العديد من التقاطعات الحيوية خلال النصف الأول من 2024، والتي تسهم في تسهيل الحركة المرورية ورفع مستوى الإنسيابية بما يضمن تعزيز الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إنجاز العديد من التقاطعات الحيوية خلال النصف الأول من 2024، والتي تسهم في تسهيل الحركة المرورية ورفع مستوى الإنسيابية بما يضمن تعزيز الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق. وأوضحت الهيئة أن من أهم التقاطعات التي تم افتتاحها تقاطع طريق الملك عبدالله - المطار - الفرعاء، الذي يربط بين مطار أبها الدولي ومنطقة الفرعاء، ويسهل حركة التنقل بينهم، ومن التقاطعات التي تم افتتاحها خلال النصف الأول من العام الجاري تقاطع المدينة العسكرية - المطار - أبها، الذي يسهم في تحويل الحركة المرورية عن طريق الملك عبدالله، مما يقلل من الكثافة المرورية على الطرق، كما تم خلال النصف الأول افتتاح تقاطع الفروسية بمنطقة القصيم الذي يسهم في توزيع حركة المرور بشكل أفضل مما يسهم في تقليل الكثافة المرورية وتسهيل حركة التنقل في المنطقة، وجرى افتتاح تقاطع الدائري الثالث - عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة، الذي يسهل حركة التنقل في المدينة المنورة وخاصة مـن المسجد النبوي الشريف وإليه. أبرز التقاطعات:

تقاطع طريق الملك عبدالله - المطار - الفرعاء.

تقاطع المدينة العسكرية - المطار - أبها.

تقاطع الفروسية بمنطقة القصيم.

تقاطع الدائري الثالث - عمر بن الخطاب بالمدينة.

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