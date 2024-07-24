مسارات خاصة لمستفيدي صندوق الشهداء في المطارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، تشغيل خدمات خاصة لمستفيدي الصندوق في مطارات المملكة.

تشمل الخدمات المقدمة: تخصيص مواقف مجانية قريبة من بوابة صالة المغادرة، وتهيئة مسارات خاصة لهم داخل صالات المغادرة، وذلك تسهيلا وتسريعا لإجراءات ما قبل السفر، ولضمان التنقل بهدوء وراحة داخل صالات المطار.

وباشر مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة جيزان باكورة هذا العمل المشترك، كأول مطار داخلي يوفر خدمات خاصة للمستفيدين، إذ خصصت لهم مواقف قريبة، ومسارات محددة في صالات المغادرة تحمل شعار الصندوق، وترشد المستفيدين للاستفادة من هذه الخدمة.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطوات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والهيئة العامة للطيران المدني، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.

كما أكد الأمين العام للصندوق طلال المعمر، أن هذا العمل المشترك يأتي تقديرا لتضحيات الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين. مشيرا إلى أنه يعكس مدى التزام الصندوق بخدمة مستفيديه وتلبية احتياجاتهم، وتوفير سبل الراحة لهم، إضافة إلى سعي الصندوق إلى إبرام شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتقديم خدمات نوعية ومميزة لمن ضحوا بأنفسهم في سبيل الدفاع عن الدين، وأرض بلادنا الغالية.

الخدمات تشمل: