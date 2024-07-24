شكرا لقرائتكم خبر البازعي رئيسا لجائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي آل الشيخ قرارا بتعيين الدكتور سعد البازعي رئيسا «لجائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرا». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي آل الشيخ قرارا بتعيين الدكتور سعد البازعي رئيسا «لجائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرا». ويملك البازعي خبرة واسعة في عدة مجالات، أبرزها النقد والترجمة في اللغة الإنجليزية، كما يشغل منصب أستاذ متفرغ في الأدب المقارن بجامعة الملك سعود، ونشر العديد من الكتب والأبحاث والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية، كما أن له مشاركات في عدد من المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية، إضافة إلى عضوية الصندوق الدولي لدعم الثقافة باليونسكو ورئاسة لجنة جائزة البوكر لعام 2014، كما حصل على العديد من الجوائز منها جائزة وزارة الثقافة والإعلام السعودية للكتاب لعام 2012، وجائزة السلطان قابوس في النقد الأدبي لعام 2017.

كانت هذه تفاصيل خبر البازعي رئيسا لجائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.