شكرا لقرائتكم خبر منصة B2B تتيح للعملاء تأجير معدات وأستوديوهات الإذاعة والتلفزيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتعزيز تجربة المستخدمين وتوفير محتوى وخدمات أكثر تنوعا وموثوقية، تواصل هيئة الإذاعة والتلفزيون جهودها في تطوير وتحسين خدماتها للجمهور، من خلال منصة خدمات قطاع الأعمال «B2B»، وتتضمن هذه الجهود تحسينات مستمرة في مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة، وإضافة ميزات جديدة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات التجارية في المجال الإعلامي، تأكيدا لالتزامها بتقديم تجربة إعلامية متميزة لقطاع الأعمال بشكل شامل ومتكامل.

وتقدم المنصة خدمة التغطيات الإعلامية المتميزة، وتوفر الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع، وتعد هذه الخدمة خيارا مثاليا للشركات التي ترغب في الوصول إلى جمهور واسع ونشر رسائلها بفعالية، وتقدم أيضا خدمة الإعلانات، حيث تتيح الفرصة للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مؤثرة وفعالة، إلى جانب خدمات دعائية غير مباشرة مثل المداخلات الهاتفية واستضافة المسؤولين، في الأستوديوهات أو عبر وسائل التواصل المرئي.

كما تتيح للعملاء الاستفادة من البنية التحتية الجاهزة لهيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال خدمة تأجير المعدات والأستوديوهات (SBA SET)، التي تمكن الشركات من الوصول إلى المعدات والمساحات اللازمة لإنتاج محتواهم باحترافية عالية.

وتوفر المنصة كذلك خدمات استشارية وفنية متكاملة، بدءا من الاستشارات الإعلامية والكوادر المتخصصة في مختلف المجالات الإعلامية، مثل التصوير والإنتاج والتصميم والإخراج، والاستفادة من خبرات وقدرات المتخصصين في إنتاج وتطوير وصناعة المحتوى المرئي والمسموع من برامج وأفلام وثائقية وسينمائية ودراما وإعلانات، وتمتد هذه الخدمات لتشمل إنشاء قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية.

أبرز خدمات المنصة: