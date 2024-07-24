شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر دولي لتأصيل حضور الإبل في الثقافة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - ينظم قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك سعود المؤتمر الدولي الخامس «الإبل في الثقافة العربية» في الفترة من 30 - 31 ديسمبر المقبل، وذلك انطلاقا من تسمية وزارة الثقافة عام 2024 عام الإبل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك سعود المؤتمر الدولي الخامس «الإبل في الثقافة العربية» في الفترة من 30 - 31 ديسمبر المقبل، وذلك انطلاقا من تسمية وزارة الثقافة عام 2024 عام الإبل. ويسعى المؤتمر إلى التعريف بالقيم الحضارية والثقافية للإبل وتعزيز حضورها الثقافي والأدبي محليا ودوليا، وبيان أهمية الإبل عند العرب، وتأصيل المكانة الراسخة لها.

وتدور محاور المؤتمر حول: الإبل والموروث الثقافي، وحضور الإبل في اللغة والمعجم والشعر والسرد العربي، ووجودها في الآداب والثقافات الأخرى، ودورها في الاقتصاد الوطني في مجالات الاستثمار، والصناعة، والسياحة، والترفيه، ومهرجانات الإبل وسباقاتها.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر دولي لتأصيل حضور الإبل في الثقافة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.