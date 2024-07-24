شكرا لقرائتكم خبر برنامج أكاديمي لتعزيز وتنمية الذكاءات المتعددة لطلاب الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لتعزيز وتنمية الذكاءات المتعددة، أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل برنامج (موهبة) الإثرائي الأكاديمي لـ2024، تحت عنوان «للسماء نسمو»، بمشاركة 236 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلف الدكتور عبدالواحد المزروع، ورئيس البرنامج في الجامعة الدكتور ناصر الريس، وأولياء أمور الطلاب.

أوضح المزروع، أن البرنامج الذي تستضيفه الجامعة للعام الثامن على التوالي، ويستمر 3 أسابيع، يأتي ضمن البرامج المهمة بالتعاون مع (موهبة)، ويتضمن مسارات عدة تزرع لدى الطالب الثقة بالنفس والعمل الجاد، في سبيل الاستفادة واتساع المدارك، خلال نخبة من الأساتذة والمتخصصين في المسارات والعلوم المتنوعة.

من جانبه، أشار رئيس برنامج (موهبة) بالجامعة الدكتور ناصر الريس، إلى أن المسارات العلمية في البرنامج تتضمن مسار الطاقة المتجددة، والعلوم الطبية الحيوية، ومبادئ التصميم الهندسية، وعلم التشريح ووظائف الأعضاء، والتشفير وأمن المعلومات، والعمارة والتصميم الإبداعي، واستحدث مسار جديد هذا العام حول علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

بدورها، أفادت رئيسة قسم الطالبات الدكتورة مشاعل النمشان، بأن الجامعة تعمل على إعداد جيل مبدع يحمل راية التجديد والتطوير، لتأهيل الموهوبين. مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات من المنافسة عالميا، خلال تعزيز وتنمية الذكاءات المتعددة للباحث هاورد قارندر، إضافة إلى رحلات علمية لعدد من الكليات والمعامل في الجامعة.

الذكاءات المتعددة تشمل: