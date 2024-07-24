شكرا لقرائتكم خبر استزادة معرفية للموهوبين في علوم المواد وتقنيات النانو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاح برنامج موهبة الإثرائي البحثي في علوم المواد وتقنيات النانو خلال فعالياته هذا العام 2024، للطلاب الموهوبين فرصة الاكتشاف والاستزادة المعرفية عمليا في أروقة جامعة الملك سعود، بإشراف من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

استهدف هذا المسار الطلاب في مراحل: الثالث متوسط، والأول، والثاني الثانوي، بإشراف أكاديميين متخصصين، إذ تدرب الطلاب خلال البرنامج على أساسيات البحث العلمي وأخلاقياته والمهارات المتعلقة به، كمهارات استخدام المعامل وسلامة المختبرات والمواد، وإجراء التجارب المتعلقة بالأبحاث وتحليل البيانات واستخلاص النتائج، وكتابة التقارير العلمية في مجالات تقنيات النانو وعلوم المواد.

وقدم البرنامج الإثرائي البحثي الذي ترعاه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» داخل أسوار الجامعة، إجراء تجارب معملية تحت إشراف خبراء في مجالات كيمياء التربة والأسمدة العضوية، وإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الهيدروجين وبطاريات الليثيوم، كذلك تنقية المياه من الملوثات البيئية، وتحويل النفايات إلى مواد مجدية اقتصاديا.

وأكد رئيس برنامج موهبة الإثرائي البحثي 2024 بجامعة الملك سعود، الدكتور أحمد الصالح أهمية تمكين الطلاب المميزين للاحتكاك بالمتخصصين والباحثين، واستخدام المعامل لإجراء الأبحاث ضمن كراسي ومراكز الجامعة البحثية بكليات الزراعة والهندسة والعلوم.

وبين أن البرنامج الإثراء تضمن مشاركة عدد من المعاهد والمراكز والكراسي البحثية النشطة للمشاركة مثل: معهد التصنيع المتقدم، والمجموعة السعودية لأبحاث الفحم الحيوي، ومركز تقنيات الطاقة المستدامة (SET)، ومعمل أبحاث المياه، ومركز التميز البحثي في المواد الهندسية، وكرسي أبحاث العلوم الكهروكيميائية والمواد المتقدمة، ومعمل البوليمرات والمواد النانومترية، إضافة إلى تقديم دورات مهارية تقدم للمرة الأولى في البرنامج مثل: دورة الطابعة الثلاثية الأبعاد التي قدمت بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال في الجامعة.

رسالة البرنامج الإثرائي