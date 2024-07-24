واحة الملك سلمان للعلوم تستقبل 330 موهوبا من 90 دولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت واحة الملك سلمان للعلوم أمس الأول 333 موهوبا وموهوبة من 90 دولة، تزامنا مع مشاركتهم في فعاليات النسخة الـ56 من أولمبياد الكيمياء الدولي 2024، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود، وتستضيفها المملكة خلال الفترة 22 - 30 يوليو الحالي في مدينة الرياض.

وتعرف الموهوبون والموهوبات من كثب عبر عروض تفاعلية وأفلام وثائقية في واحة الملك سلمان للعلوم، على تاريخ الكيمياء في المملكة، ودورها المهم والمحوري في تأسيس الصناعة في المملكة، وصولا إلى وقتنا الحاضر.

وفي قاعة الطاقة تعرفوا على مخرجات صناعة البتروكيماويات في المملكة وأبعاد الابتكار وريادة الأعمال المرتبطة بها، كما تجولوا في معرض أولويات البحث والتطوير والابتكار بالمملكة، وتعرفوا على عشرات التقنيات المرتبطة بقطاع الطاقة والصناعة من خلال التقنيات المرتبطة بالكيمياء.

واستقبلت 13 باحثا من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الطلبة للدوليين، وأجابوا عن استفساراتهم المتعلقة بمجالات البحث والتطوير والابتكار المرتبطة بعلوم الكيمياء مثل التكرير والبتروكيماويات، والهيدروجين، والعلوم النووية، والمواد المتقدمة، والالكترونيات وأشباه الموصلات، والتصنيع المتقدم، والطاقة المستقبلية، والتعدين والهيدروكربونات.

وشارك الطلبة الزائرون في ختام زيارتهم في تجربة صناعة عطر الورد الطائفي، التي خصصتها لهم واحة الملك سلمان للعلوم.