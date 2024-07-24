شكرا لقرائتكم خبر الرياضات الالكترونية من هواية فردية إلى صناعة عالمية تدر المليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من عالم الواقع الافتراضي والمنافسات والتحديات، إلى قطاع حيوي واعد ينمو بشكل متواصل، ويخلق قفزات نوعية في مشهد الاقتصاد الرقمي العالمي بشكل عام، يتحول قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية من هواية إلى صناعة عالمية تقدَر بالمليارات، تسعى رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانياتها وفرص نموها.

ويسهم قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية اليوم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني في محاور عدة نستعرض بعض جوانبها في هذا التقرير، ولا سيما بالتزامن مع احتضان الرياض لفعاليات كأس العالم للرياضات الالكترونية، واختيارها لاستضافة أول نسخة للألعاب الأولمبية للرياضات الالكترونية في 2025.

وأطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية لقطاع الألعاب والرياضات الالكترونية في 2022.

وأوضحت إحصائيات نشرها موقع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الألعاب والرياضات الالكترونية، أنَ عدد عشاق الألعاب في المملكة تجاوز 23.5 مليونا، أي ما يعادل 67% من السكان، كما وصلت نسبة مشاركة الإناث في الألعاب إلى 42%.

استراتيجية الألعاب والرياضات الالكترونية: