260 متخصصًا يترجمون أسئلة أولمبياد الكيمياء بـ 50 لغة

يعكف المشرفون ورؤساء وفود الفرق المشاركة في ثاني أيام أولمبياد الكيمياء الدولي بنسخته الـ 56، المقام في الرياض، على ترجمة الاختبار العملي الذي سيؤديه في الأيام المقبلة 333 طالبًا وطالبة من 90 دولة.

وسيترجم الاختبار العملي، إلى أكثر من 50 لغة تتحدثها الدول المشاركة في الأولمبياد، بمشاركة وإشراف 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء، لاعتماد النسخ النهائية من الاختبار قبل تسليمها للطلاب المتنافسين.