260 متخصصًا يترجمون أسئلة أولمبياد الكيمياء بـ 50 لغة

وسيترجم الاختبار العملي، إلى أكثر من 50 لغة تتحدثها الدول المشاركة في الأولمبياد، بمشاركة وإشراف 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء، لاعتماد النسخ النهائية من الاختبار قبل تسليمها للطلاب المتنافسين.
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