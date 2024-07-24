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شاب يحزن بعد مقلب أصدقائه له بإهدائه سيارة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شعر شاب بحزن شديد عندما اكتشف أن أصدقائه نفذه فيه مقلب بطريقة لم يتوقعها.

وأوهموه أصدقائه بأنهم سيقومون بمنحه سيارة كهدية له فسعد الشاب بذلك، وجاء في يوم الاحتفال إليهم لاستلام هديتهم.

وقاموا بتجهيز غلاف كبير كأنه غلاف بداخله سيارة وحثوا الشاب على قطع الشريط الخاص بالهدية فتحمس بشدة لكنه شعر بالصدمة عندما سقط الغلاف واتضح أنه مقلب.

ووجد الشاب سيارة لعبة مخصصة للأطفال، فارتسمت ملامح الحزن والصدمة على وجهه وبدأ يتساءل عما يحدث، فيما دخل أصدقائه في نوبة من الضحك، بينما حاول بعضهم التخفيف على الشاب وإقناعه بأن الأمر مجرد مزحة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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