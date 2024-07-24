شكرا لمتابعة خبر عن شاب يحزن بعد مقلب أصدقائه له بإهدائه سيارة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شعر شاب بحزن شديد عندما اكتشف أن أصدقائه نفذه فيه مقلب بطريقة لم يتوقعها.

وأوهموه أصدقائه بأنهم سيقومون بمنحه سيارة كهدية له فسعد الشاب بذلك، وجاء في يوم الاحتفال إليهم لاستلام هديتهم.

وقاموا بتجهيز غلاف كبير كأنه غلاف بداخله سيارة وحثوا الشاب على قطع الشريط الخاص بالهدية فتحمس بشدة لكنه شعر بالصدمة عندما سقط الغلاف واتضح أنه مقلب.

ووجد الشاب سيارة لعبة مخصصة للأطفال، فارتسمت ملامح الحزن والصدمة على وجهه وبدأ يتساءل عما يحدث، فيما دخل أصدقائه في نوبة من الضحك، بينما حاول بعضهم التخفيف على الشاب وإقناعه بأن الأمر مجرد مزحة.