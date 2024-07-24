شكرا لقرائتكم خبر عن لتسهيل الحركة المرورية.. "الطرق" تفتتح تقاطعات حيوية خلال 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق إنجاز العديد من التقاطعات الحيوية خلال النصف الأول من عام 2024، التي تسهم في تسهيل الحركة المرورية ورفع مستوى الانسيابية، بما يضمن تعزيز الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.

وأوضحت الهيئة أن من أهم التقاطعات التي جرى افتتاحها تقاطع طريق الملك عبدالله - المطار - الفرعاء، الذي يربط بين مطار أبها الدولي ومنطقة الفرعاء، ويسهل حركة التنقل بينها. تقليل الكثافة المرورية ومن التقاطعات التي جرى افتتاحها خلال النصف الأول من العام الحالي تقاطع المدينة العسكرية - المطار - أبها، الذي يسهم في تحويل الحركة المرورية عن طريق الملك عبدالله، ما يقلل من الكثافة المرورية على الطرق.

كما افتُتح خلال النصف الأول تقاطع الفروسية بمنطقة القصيم الذي يسهم في توزيع حركة المرور بشكل أفضل، بما يسهم في تقليل الكثافة المرورية وتسهيل حركة التنقل في المنطقة.

كما جرى افتتاح تقاطع الدائري الثالث - عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة، الذي يسهل حركة التنقل في المدينة المنورة، وخاصةً مـن المسجد النبوي الشريف وإليه. رفع مستوى السلامة وتسهم هذه الجهود تسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي تعد الكثافة المرورية من أهم مرتكزاتها.

كما تسهم هذه التقاطعات في رفع مستوى السلامة، وتحقيق أحد مستهدفات الاستراتيجية بخفض الوفيات على الطرق لـ5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030.