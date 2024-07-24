المانجو والعنب يتصدران فواكه العلا

وتنتج العلا من المانجو سنويًا ما يقارب 1.125.00 طن، على مساحة 125.00 هكتارًا، ويبلغ عدد الأشجار المنتشرة 50.000 شجرة، ومن أشهر أصنافها الزبدة، والسنارة، والكيت، فيما تبلغ مساحة مزارع التين، والعنب، والرمان، 348.96 هكتارًا، بإنتاج يبلغ نحو 3.140.66 طنًا، بعدد أشجار يصل إلى 139.584 شجرة.
وتعد محافظة العلا الموطن الأصلي للبان العربي«اليسر»، حيث تبلغ مساحة مزارع البان العربي في المحافظة نحو 67.20 هكتارًا، بإنتاج يبلغ 134.40 طنًا، وعدد أشجار 53,761 شجرة.
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