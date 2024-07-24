شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأتربة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أتربة مثارة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والسليل.كما يتوقع المركز أن تشهد أجزاء من الرياض أتربة مثارة، وهي: الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما ومرات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء، ويصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.