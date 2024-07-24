شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير ونجران، كذلك على أجزاء من منطقة الرياض، تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق الباحة وعسير وجازان. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، تصل سرعتها إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي، يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.