السعودية | محافظ حفر الباطن يرعى حفل “تراؤف” للاحتفاء بـ 2193 خريجاً وخريجة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن اليوم، حفل جمعية رعاية الأيتام “تراؤف” في نسخته الخامسة للاحتفاء بـ 2193 خريجاً وخريجةً ومتفوقاً ومتفوقةً من أبنائها وبناتها، بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

وتضمن الحفل استعراضًا لقصص النجاح للأيتام وأسرهم وأبرز النتائج والمخرجات، وفقرات ومشاركات طلابية، واستعراض مشاركة نخبة من أبطال المملكة عبر مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF وأولمبياد كوريا الدولي.

ويأتي الحفل كبرنامجٍ مساند ومحفزٍ لما تقوم به أندية تراؤف للبنين والبنات والأسرة من برامج ومبادرات داعمات تعليمية وتربوية ومهارية تسهم في تحقيق التفوق والتميز الدراسي، بدعم سخي وإستراتيجي من المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” وأوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي والمنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” ومؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية وشركة المحافظة للتعليم وصندوق دعم الجمعيات ومؤسسة الأمير طلال الخيرية.

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